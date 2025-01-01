Ubuntu Budgie es una versión oficial de Ubuntu que presenta el entorno de escritorio Budgie. Combina la estabilidad de Ubuntu con el escritorio Budgie, moderno y fácil de usar. Ubuntu Budgie es adecuado para usuarios que prefieren una experiencia de escritorio pulida y visualmente atractiva en una base Ubuntu. Ubuntu Budgie comenzó como una versión comunitaria no oficial en paralelo con Ubuntu 16.04 LTS, conocida como 'budgie-remix'. Finalmente fue reconocido como una versión comunitaria oficial de Ubuntu y pasó a llamarse Ubuntu Budgie.