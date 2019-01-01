Ubuntu Cinnamon es una versión oficial de Ubuntu que presenta el entorno de escritorio Cinnamon. Proporciona una experiencia fácil de usar con la familiaridad del ecosistema Ubuntu. Ubuntu Cinnamon es adecuado para usuarios que disfrutan del escritorio Cinnamon y desean experimentarlo en un sistema basado en Ubuntu. El primer lanzamiento fue 19.10 'Eoan Ermine' el 4 de diciembre de 2019. En la reunión de la Junta Técnica de Ubuntu del 28 de marzo de 2023, Ubuntu consideró oficialmente Ubuntu Cinnamon como una versión.