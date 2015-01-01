Ubuntu MATE es una versión oficial de Ubuntu que presenta el entorno de escritorio MATE. Combina la estabilidad de Ubuntu con el escritorio MATE tradicional y fácil de usar. Ubuntu MATE es adecuado para usuarios que prefieren una experiencia de escritorio clásica sobre una base de Ubuntu, centrándose en la simplicidad y la facilidad de uso. El proyecto Ubuntu MATE fue fundado por Martin Wimpress y Alan Pope y comenzó como un derivado no oficial de Ubuntu, utilizando una base Ubuntu 14.10 para su primera versión. Ubuntu MATE obtuvo el estado oficial de Ubuntu de Canonical en febrero de 2015.