Ubuntu Studio es una versión oficial de Ubuntu diseñada para la producción multimedia. Proporciona un entorno preconfigurado para profesionales creativos, que incluye herramientas para audio, vídeo y diseño gráfico. Ubuntu Studio es adecuado para artistas, músicos y creadores de contenido que desean una distribución de Linux especializada y optimizada para su trabajo creativo. La primera versión, basada en Ubuntu 7.04, se lanzó el 10 de mayo de 2007. Ubuntu Studio está equipado con un kernel de baja latencia para permitir un funcionamiento estable de aplicaciones de audio con latencias más bajas.