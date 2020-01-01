Ubuntu Unity es una versión oficial de Ubuntu que revive el entorno de escritorio Unity. Su objetivo es proporcionar a los usuarios una experiencia familiar de Unity en una base Ubuntu. Ubuntu Unity es adecuado para usuarios que disfrutaron del escritorio Unity y desean continuar usándolo en un sistema basado en Ubuntu moderno y con buen soporte. La primera versión fue 20.04 LTS el 7 de mayo de 2020. La interfaz Unity fue desarrollada originalmente por Canonical y se incluyó por primera vez como interfaz predeterminada en Ubuntu 11.04. Ubuntu cambió al escritorio GNOME 3 en Ubuntu 17.10. Cuando Ubuntu dejó de desarrollar Unity, Rudra B. Saraswat inició Ubuntu Unity para darle una nueva vida al escritorio de Unity. Ubuntu Unity se convirtió en una versión reconocida a partir de la versión 22.10.