Vanilla OS es un sistema operativo Linux inmutable basado en Debian dirigido a desarrolladores, diseñadores y estudiantes. Las versiones anteriores de Vanilla OS se basaban en Ubuntu. Vanilla OS utiliza ABRoot, una utilidad que proporciona total inmutabilidad y atomicidad a un sistema Linux, para garantizar que el sistema esté siempre en un estado consistente. Otra característica de Vanilla OS, llamada actualizaciones inteligentes, garantiza que el sistema no se actualizará si tiene una carga pesada o si la batería está baja. Vanilla OS también permite lanzar diferentes sistemas en contenedores, basados ​​en Arch Linux, Fedora o Alpine Linux.