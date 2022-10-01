Void Linux es una distribución de Linux independiente y de lanzamiento continuo conocida por su simplicidad y velocidad. Utiliza el administrador de paquetes XBPS y el sistema runit init. Void Linux es adecuado para usuarios que aprecian un sistema minimalista y eficiente, con la flexibilidad de elegir su entorno de escritorio preferido. Void Linux fue creado en 2008 por Juan Romero Pardines, ex desarrollador de NetBSD. Void Linux admite implementaciones de musl y GNU libc, parchea software incompatible cuando es necesario y trabaja con desarrolladores iniciales para mejorar la corrección y portabilidad de sus proyectos.