Voyager Live es una distribución de Linux basada en Ubuntu (y también ofrece una variante de Debian) que se centra en proporcionar una experiencia de escritorio Xfce y GNOME visualmente impresionante y altamente personalizable. Viene preinstalado con una amplia gama de software para tareas multimedia, de internet y de oficina, con el objetivo de ser una solución completa lista para usar. Voyager Live es conocido por sus configuraciones únicas de 'Conky', integraciones de dock y ajustes estéticos que le dan un aspecto distinto y moderno.