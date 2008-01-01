Zorin OS es una distribución de Linux fácil de usar diseñada para brindar facilidad de uso y familiaridad. Proporciona un entorno de escritorio que imita la apariencia de los sistemas operativos populares, haciéndolo accesible para los usuarios que realizan la transición desde otras plataformas. Zorin OS es adecuado para usuarios que buscan una experiencia Linux intuitiva y visualmente pulida. El escritorio está muy personalizado para ayudar a los usuarios a realizar la transición fácilmente desde Windows y macOS. Hay disponibles versiones gratuitas y de pago de Zorin OS. Zorin OS Pro se puede instalar en varias computadoras con una licencia, excepto en empresas y escuelas que deben comprar una licencia para cada PC en la que está instalado el sistema operativo. El proyecto fue iniciado en 2008 por los cofundadores Artyom y Kyrill Zorin. La empresa tiene su sede en Dublín, Irlanda.