Alma Linux 10 KDE
AlmaLinux es una distribución de Linux de código abierto impulsada por la comunidad que sirve como reemplazo directo de CentOS. Se centra en la estabilidad, la seguridad y el soporte a largo plazo, lo que lo hace adecuado para entornos empresariales y sistemas de producción. AlmaLinux OS es compatible binariamente con RHEL y es propiedad y está controlado por la Fundación AlmaLinux OS sin fines de lucro, administrada por una junta directiva elegida por la comunidad. Las versiones principales suelen estar disponibles entre unos días y unas semanas después de una versión importante de RHEL.
