anduinos

AnduinOS 1.1 GNOME

AnduinOS es una distribución de Linux de código abierto que se basa en Ubuntu. Su objetivo es proporcionar una experiencia familiar para los usuarios que están acostumbrados a Windows, especialmente Windows 11. AnduinOS ofrece una entorno de escritorio GNOME que simula el aspecto y las funcionalidades de Windows 11, incluyendo una barra de tareas centralizada y una apariencia similar a las ventanas de Windows. AnduinOS es conocido por su bajo consumo de recursos, su velocidad y su enfoque en la privacidad y la seguridad. Ofrece una experiencia estable y compatible con el ecosistema de software de Ubuntu. Su objetivo es facilitar el inicio en Linux para usuarios nuevos.