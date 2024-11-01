Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Antix Linux 23.2 Net.Runit
antiX es una distribución de Linux basada en Debian rápida, liviana y fácil de instalar. Está diseñado para hardware más antiguo y proporciona un entorno que ahorra recursos. antiX viene con una variedad de entornos de escritorio y es adecuado para usuarios que buscan un sistema receptivo y fácil de usar en computadoras antiguas. Antix viene como una distribución completa (1,7 GB), una distribución base (1 GB), una distribución central (520 MB) y una distribución neta (220 MB) para computadoras de 32 y 64 bits.
