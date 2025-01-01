Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Big Linux KDE
BigLinux es una distribución brasileña de Linux basada en Ubuntu. Cuenta con una interfaz fácil de usar e incluye una variedad de aplicaciones preinstaladas. BigLinux está diseñado para ser intuitivo para los usuarios que realizan la transición desde otros sistemas operativos, proporcionando un entorno familiar con soporte en idioma portugués.
Buscando posición en la cola...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free