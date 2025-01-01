Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Deepin Linux 20.8
Deepin es una distribución de Linux fácil de usar que presenta el entorno de escritorio Deepin (DDE). Es conocido por su diseño visualmente atractivo y su facilidad de uso. Deepin incluye su propio conjunto de aplicaciones y ofrece una experiencia de escritorio moderna y pulida para usuarios que buscan un sistema Linux atractivo y funcional. La base de usuarios de Deepin es predominantemente china y el desarrollo de Deepin está liderado por Deepin Technology, con sede en China. Deepin ofrece una combinación de programas propietarios y de código abierto como Google Chrome, Spotify y Steam.
