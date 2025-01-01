Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Devuan Linux Daedalus
Devuan es una distribución de Linux que se bifurcó de Debian, con el objetivo de proporcionar un sistema compatible con Debian sin systemd. Ofrece una base confiable y estable para los usuarios que prefieren sistemas de inicio alternativos. Devuan está diseñado para mantener la compatibilidad con Debian y al mismo tiempo brindar libertad de elección en los sistemas de inicio. Con el lanzamiento de Debian 8, algunos desarrolladores y usuarios se sintieron alienados debido a la adopción de systemd por parte del proyecto y la posterior eliminación del soporte para otros sistemas init existentes. Esta decisión llevó a algunos miembros de la comunidad Debian a iniciar una bifurcación de Debian sin systemd.
