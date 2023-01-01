Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Edubuntu 25.04
Edubuntu era una distribución de Linux centrada en la educación basada en Ubuntu. Edubuntu incluyó una variedad de software y herramientas educativos para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. La distribución estuvo descontinuada durante varios años, pero a partir de abril de 2023, la distribución regresó como una versión oficial de Ubuntu. La distribución viene con muchos softwares educativos preinstalados como Libreoffice, GIMP, LibreCAD, Stellarium, Chemtool y muchos juegos educativos.
