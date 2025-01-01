Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
elementary OS 7.1
elemental OS es una distribución de Linux fácil de usar que presenta el entorno de escritorio Pantheon. Es conocido por su diseño elegante y su enfoque en la simplicidad. El sistema operativo elemental incluye su propio conjunto de aplicaciones, lo que brinda una experiencia coherente y visualmente agradable para los usuarios que valoran la estética y la facilidad de uso. El sistema operativo elemental está basado en Ubuntu y viene con varias aplicaciones internas preinstaladas, incluidas Fotos, Música, Videos, Calendario, Terminal y Archivos. El sistema operativo elemental sigue un lanzamiento cuando el modelo está listo. Sin embargo, los lanzamientos generalmente ocurren aproximadamente un año después del lanzamiento de la versión LTS de Ubuntu.
