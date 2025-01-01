Elementary OS 8, con nombre en código "Circe", es una versión de soporte a largo plazo (LTS) basada en Ubuntu 24.04 LTS y será compatible hasta 2027. Esta versión introduce varias características nuevas destinadas a mejorar la experiencia del usuario y el rendimiento del sistema. Estas son algunas de las nuevas características clave:

: Las actualizaciones ahora se pueden administrar directamente desde la configuración del sistema. Accesibilidad mejorada : la pantalla de bienvenida y la experiencia de incorporación se han mejorado para una mejor navegación con el teclado y compatibilidad con el lector de pantalla.

: el reloj es más grande y audaz, y el fondo de fondo de fondo está borrosa. AppCenter como Flatpak solamente : El AppCenter ahora se enfoca únicamente en aplicaciones Flatpak, incluido el soporte para Flathub.

: Sesión segura con Wayland como protocolo de visualización predeterminado para mejorar la seguridad. Vista multitarea mejorada : El nuevo muelle muestra miniaturas de ventanas abiertas y admite gestos multitarea.

