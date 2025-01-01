Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Endless OS 5.1.1 En
Endless OS es una distribución de Linux diseñada para brindar simplicidad y usabilidad. Cuenta con un entorno de escritorio personalizado y está diseñado para usuarios con acceso limitado a Internet. Endless OS incluye una variedad de aplicaciones y contenido preinstalados, lo que lo hace adecuado para usuarios en entornos educativos y fuera de línea. Endless OS está basado en Debian y es desarrollado por Endless Mobile, Inc, una empresa estadounidense de tecnología de la información. A diferencia de la mayoría de las distribuciones de Linux, utiliza un sistema de archivos raíz de solo lectura administrado por OSTree y Flatpak para la entrega y actualización de aplicaciones. La interfaz de usuario se basa en un entorno de escritorio GNOME altamente modificado.
Buscando posición en la cola...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free