Fedora Linux 42 Workstation
Fedora es una distribución de Linux de última generación patrocinada por Red Hat. Hace hincapié en la innovación, con lanzamientos periódicos de las últimas tecnologías y software. Fedora es adecuado tanto para uso de escritorio como de servidor, proporcionando un equilibrio entre estabilidad y funciones actualizadas. Es conocido por su compromiso con los principios del software gratuito y de código abierto. Fedora tiene la reputación de centrarse en la innovación, integrar nuevas tecnologías desde el principio y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades de Linux. Fedora Linux tiene un ciclo de vida relativamente corto: cada versión suele recibir soporte durante al menos 13 meses. La mayoría de las ediciones de Fedora Linux utilizan el sistema de administración de paquetes RPM, utilizando DNF como herramienta para administrar los paquetes RPM. Flatpak también está habilitado de forma predeterminada. Hay muchas ediciones de Fedora disponibles para diferentes usuarios objetivo.
