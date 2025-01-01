Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
HoloISO Latest
HoloISO es un proyecto que te permite experimentar SteamOS 3 de Steam Deck en tu propia PC, llevando la interfaz del software y las funciones de Deck a computadoras compatibles. Aunque no es oficial, ofrece una muestra de Steam Deck en hardware normal.
Buscando posición en la cola...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free