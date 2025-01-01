Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
KDE Neon Unstable
KDE neon es una distribución de Linux que proporciona el último entorno de escritorio KDE Plasma en una base estable de Ubuntu. Permite a los usuarios experimentar el software y las actualizaciones más recientes de KDE. KDE neon es adecuado para usuarios que desean un sistema de lanzamiento continuo con las últimas tecnologías KDE y al mismo tiempo beneficiarse de la estabilidad de Ubuntu LTS. A diferencia de Kubuntu, KDE neon ofrece a los usuarios paquetes de Qt más actualizados y software KDE de última generación.
