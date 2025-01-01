Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Linux Mint 21 Xfce
Linux Mint es una distribución de Linux popular y fácil de usar basada en Ubuntu y Debian. Proporciona un entorno de escritorio pulido e intuitivo, Cinnamon, Xfce o MATE, centrado en la simplicidad. Linux Mint incluye una variedad de aplicaciones y herramientas preinstaladas, lo que lo convierte en una opción adecuada para los usuarios que buscan un sistema operativo estable y elegante. Basado en Debian y Ubuntu, proporciona alrededor de 30.000 paquetes y uno de los mejores administradores de software. Al igual que las versiones LTS de Ubuntu, también se admite una versión principal de Linux Mint durante cinco años. Aunque hay tres lanzamientos puntuales en el medio.
