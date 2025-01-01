Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, Codenammened "Xia", es una versión de soporte a largo plazo (LTS) que será compatible hasta el 30 de abril de 2029. Esta versión trae varias características y mejoras nuevas para mejorar la experiencia de su escritorio. Estas son algunas de las nuevas características clave:
- Nuevo tema predeterminado: un aspecto moderno con elementos redondeados y contrastes mejorados.
- cuadros de diálogo más limpios: Diseño más optimizado con botones claramente separados.
- Compatibilidad mejorada de Wayland: Un mejor soporte para el servidor de pantalla Wayland.
- Manager de actualización mejorada: Actualizaciones más rápidas con múltiples lectura y multiprocesamiento.
- Nuevas herramientas de administración de paquetes: Aptkit y Captain reemplazan herramientas antiguas y obsoletas.
- Modos de energía: Opciones para los modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento.
- Conjuntos de fondos de pantalla temáticos: selección más fácil entre conjuntos de fondos de pantalla temáticos.