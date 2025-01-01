Linux Mint 22.1 Cinnamon Edition, Codenammened "Xia", es una versión de soporte a largo plazo (LTS) que será compatible hasta el 30 de abril de 2029. Esta versión trae varias características y mejoras nuevas para mejorar la experiencia de su escritorio. Estas son algunas de las nuevas características clave:

Nuevo tema predeterminado : un aspecto moderno con elementos redondeados y contrastes mejorados.

: un aspecto moderno con elementos redondeados y contrastes mejorados. cuadros de diálogo más limpios : Diseño más optimizado con botones claramente separados.

: Diseño más optimizado con botones claramente separados. Compatibilidad mejorada de Wayland : Un mejor soporte para el servidor de pantalla Wayland.

: Un mejor soporte para el servidor de pantalla Wayland. Manager de actualización mejorada : Actualizaciones más rápidas con múltiples lectura y multiprocesamiento.

: Actualizaciones más rápidas con múltiples lectura y multiprocesamiento. Nuevas herramientas de administración de paquetes : Aptkit y Captain reemplazan herramientas antiguas y obsoletas.

: Aptkit y Captain reemplazan herramientas antiguas y obsoletas. Modos de energía : Opciones para los modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento.

: Opciones para los modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento. Conjuntos de fondos de pantalla temáticos: selección más fácil entre conjuntos de fondos de pantalla temáticos.