Linux Mint 22.1 Mate Edition, Codenammaming "Xia", es una versión de soporte a largo plazo (LTS) que será compatible hasta el 30 de abril de 2029. Esta versión se centra en refinar el entorno de escritorio clásico al introducir algunas características nuevas para una experiencia más suave. Estas son algunas de las nuevas características clave:

Gestión de paquetes modernizados : Introducción de Aptkit y Capitán para un mejor rendimiento y menos errores.

: Introducción de Aptkit y Capitán para un mejor rendimiento y menos errores. Administrador de actualizaciones mejorado : actualizaciones más rápidas con subprocesos y multiprocesamiento.

: actualizaciones más rápidas con subprocesos y multiprocesamiento. Fuentes Ubuntu más delgadas : una versión más moderna y compacta de la familia de fuentes Ubuntu.

: una versión más moderna y compacta de la familia de fuentes Ubuntu. Nuevo servidor de sonido : Cambie a Pipewire para mejorar el manejo de audio.

: Cambie a Pipewire para mejorar el manejo de audio. Modos de alimentación: Opciones para modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento.