Linux Mint 22.1 XFCE Edition, Codenammaming "XIA", es una versión de soporte a largo plazo (LTS) que será compatible hasta el 30 de abril de 2029. Esta versión se centra en mejorar el rendimiento y la usabilidad al tiempo que mantiene un entorno de escritorio liviano. Estas son algunas de las nuevas características clave:

Gestión de paquetes modernizada : Introducción de Aptkit y Captain para un mejor rendimiento y menos errores.

: Introducción de Aptkit y Captain para un mejor rendimiento y menos errores. Administrador de actualizaciones mejorado : actualizaciones más rápidas con multiproceso y multiprocesamiento.

: actualizaciones más rápidas con multiproceso y multiprocesamiento. Modos de energía : Opciones para los modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento.

: Opciones para los modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento. Fuentes Ubuntu más delgadas : una versión más moderna y compacta de la familia de fuentes Ubuntu.

: una versión más moderna y compacta de la familia de fuentes Ubuntu. Nuevo servidor de sonido: cambie a Pipewire para mejorar el manejo del audio.