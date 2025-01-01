Linux Mint 22.1 XFCE Edition, Codenammaming "XIA", es una versión de soporte a largo plazo (LTS) que será compatible hasta el 30 de abril de 2029. Esta versión se centra en mejorar el rendimiento y la usabilidad al tiempo que mantiene un entorno de escritorio liviano. Estas son algunas de las nuevas características clave:
- Gestión de paquetes modernizada: Introducción de Aptkit y Captain para un mejor rendimiento y menos errores.
- Administrador de actualizaciones mejorado: actualizaciones más rápidas con multiproceso y multiprocesamiento.
- Modos de energía: Opciones para los modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento.
- Fuentes Ubuntu más delgadas: una versión más moderna y compacta de la familia de fuentes Ubuntu.
- Nuevo servidor de sonido: cambie a Pipewire para mejorar el manejo del audio.