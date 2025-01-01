Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
linuxmint

Linux Mint 22.1 Xfce

Linux Mint 22.1 XFCE Edition, Codenammaming "XIA", es una versión de soporte a largo plazo (LTS) que será compatible hasta el 30 de abril de 2029. Esta versión se centra en mejorar el rendimiento y la usabilidad al tiempo que mantiene un entorno de escritorio liviano. Estas son algunas de las nuevas características clave:

  • Gestión de paquetes modernizada: Introducción de Aptkit y Captain para un mejor rendimiento y menos errores.
  • Administrador de actualizaciones mejorado: actualizaciones más rápidas con multiproceso y multiprocesamiento.
  • Modos de energía: Opciones para los modos de ahorro de energía, equilibrado y de rendimiento.
  • Fuentes Ubuntu más delgadas: una versión más moderna y compacta de la familia de fuentes Ubuntu.
  • Nuevo servidor de sonido: cambie a Pipewire para mejorar el manejo del audio.
Buscando posición en la cola...