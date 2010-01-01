Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Linux Mint Debian Edition 5 Cinnamon
LMDE (Linux Mint Debian Edition) es una versión de Linux Mint basada en Debian que ofrece la misma experiencia fácil de usar con Debian como base. La primera versión de LMDE se lanzó en 2010. Proporciona un equilibrio entre la estabilidad de Debian y las funciones fáciles de usar de Linux Mint. LMDE es adecuado para usuarios que prefieren el ecosistema Debian con el familiar entorno de escritorio Linux Mint. Su objetivo es garantizar que Linux Mint pueda seguir ofreciendo la misma experiencia de usuario si Ubuntu alguna vez desapareciera.
