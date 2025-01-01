Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Pop!_OS 22.04 Main
Pop!_OS es una distribución de Linux basada en Ubuntu desarrollada por System76. Cuenta con el entorno de escritorio GNOME y está diseñado centrándose en la usabilidad y la productividad. Pop!_OS está diseñado principalmente para incluirse en las computadoras construidas por System76, pero también se puede descargar e instalar en la mayoría de las computadoras. Pop!_OS proporciona cifrado de disco predeterminado, administración optimizada de ventanas y espacios de trabajo, atajos de teclado para navegación y perfiles de administración de energía integrados. Pop!_OS proporciona soporte completo y listo para usar para GPU AMD y Nvidia.
Buscando posición en la cola...
This demo is powered by noVNC. noVNC is maintained by the developers of ThinLinc - the turnkey Linux terminal server. Try ThinLinc now for free