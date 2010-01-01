Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Porteus Linux 5.01 GNOME
Porteus es una distribución de Linux liviana y portátil diseñada para ejecutarse desde medios extraíbles, como unidades USB. El proyecto Porteus comenzó como 'Slax Remix' a principios de 2010. Porteus se basa en una versión sustancialmente modificada y optimizada de Linux Live Scripts. Porteus viene precargado con una variedad de software que el usuario selecciona antes de instalar. El sistema se descarga sólo después de seleccionar varias opciones de un menú que incluye uno de los cuatro sistemas de administración de Windows, un navegador y otras funciones. Porteus utiliza un administrador de paquetes que utiliza slackware.
