PrimTux 7 2022.10
PrimTux es una distribución de Linux francesa basada en Debian diseñada específicamente con fines educativos. Ofrece un entorno fácil de usar para profesores y estudiantes, con herramientas y software educativos preinstalados. PrimTux es adecuado para su implementación en escuelas y otras instituciones educativas, proporcionando una solución Linux personalizada para entornos de aprendizaje.
