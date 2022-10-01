Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
primtux

PrimTux 7 2022.10

PrimTux es una distribución de Linux francesa basada en Debian diseñada específicamente con fines educativos. Ofrece un entorno fácil de usar para profesores y estudiantes, con herramientas y software educativos preinstalados. PrimTux es adecuado para su implementación en escuelas y otras instituciones educativas, proporcionando una solución Linux personalizada para entornos de aprendizaje.
Buscando posición en la cola...