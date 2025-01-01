Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
PureOS 10.3 Plasma
PureOS es un sistema operativo fácil de usar, seguro y que respeta la libertad para el uso diario. Es un sistema operativo totalmente auditable, lo que significa que su código fuente puede ser estudiado y verificado por expertos en seguridad y desarrolladores de software de todo el mundo. PureOS también es totalmente convergente, lo que significa que se puede utilizar en diferentes dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta dispositivos móviles. Es el sistema operativo predeterminado instalado en todos los productos Librem, incluidos portátiles, mini PC, servidores y el teléfono Librem 5.
