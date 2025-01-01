Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
RebornOS es una distribución de Linux moderna basada en Arch. Destaca por su instalador avanzado, que permite a los usuarios elegir qué instalar, incluida una amplia selección de escritorios y administradores de ventanas. Esto lo hace altamente personalizable y siempre actualizado, gracias a su sistema de lanzamiento continuo. El equipo de RebornOS está formado por desarrolladores, artistas y otras personas talentosas que tienen como objetivo hacer que Arch Linux sea lo más fácil de usar posible.
