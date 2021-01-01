Inicio de sesión para acceder a Internet dentro de los sistemas operativos
Rocky Linux 9 KDE
Rocky Linux es una distribución de Linux empresarial impulsada por la comunidad y diseñada para ser una alternativa compatible con binarios a Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Su objetivo es proporcionar una plataforma estable y segura para empresas y organizaciones que buscan una solución confiable y de código abierto. Rocky Linux es adecuado para servidores de producción y entornos de misión crítica. Rocky Linux fue fundado en 2021 por Gregory Kurtzer, uno de los cofundadores de CentOS, después de que Red Hat descontinuara CentOS.
Buscando posición en la cola...
