Slackware Linux 14.0
Slackware es una de las distribuciones de Linux más antiguas y tradicionales, conocida por su simplicidad y adherencia a la filosofía Unix. Proporciona un sistema mínimo y sencillo, que permite a los usuarios personalizar su entorno. Slackware es adecuado para usuarios que prefieren un enfoque práctico y desean una experiencia Linux simple y confiable. Es la distribución GNU/Linux desarrollada activamente más antigua y su desarrollo ha sido dirigido continuamente por el creador Patrick Volkerding desde 1993.
