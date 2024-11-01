Ubuntu 21.10, también conocido por su nombre en clave "Impish Indri", se lanzó el 14 de octubre de 2021. Esta versión trajo varias características nuevas y mejoras al sistema operativo Ubuntu. Estas son algunas de las nuevas características clave:

GNOME 40: esta fue una actualización importante que cambió el diseño y el flujo de trabajo de algunos elementos centrales de la experiencia de escritorio.

Firefox como Snap: la versión de Firefox que se incluye de forma predeterminada con Ubuntu ahora viene empaquetada como Snap, lo que permite actualizaciones más rápidas y algunos beneficios de seguridad adicionales.

Linux Kernel 5.13: esta nueva versión del kernel trajo nuevas características de seguridad y mejor soporte para dispositivos.

Tema ligero por defecto: la versión ligera del tema Yaru se convirtió en la predeterminada.

El soporte para Ubuntu 21.10 finalizó en julio de 2022.