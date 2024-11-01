La versión 22.04 de Ubuntu, también conocida como "Jammy Jellyfish", se lanzó oficialmente el 21 de abril de 2022. Esta versión es una versión de soporte a largo plazo (LTS), lo que significa que será compatible con actualizaciones y parches de seguridad hasta abril de 2027.

Estas son algunas de las nuevas características clave que se introdujeron en Ubuntu 22.04: