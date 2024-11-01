La versión 22.04 de Ubuntu, también conocida como "Jammy Jellyfish", se lanzó oficialmente el 21 de abril de 2022. Esta versión es una versión de soporte a largo plazo (LTS), lo que significa que será compatible con actualizaciones y parches de seguridad hasta abril de 2027.
Estas son algunas de las nuevas características clave que se introdujeron en Ubuntu 22.04:
- Selección de color de acento: los usuarios pueden personalizar la experiencia del escritorio eligiendo diferentes colores de acento.
- Nueva herramienta de captura de pantalla y screencast: una herramienta renovada para tomar capturas de pantalla y grabar videos de escritorio.
- Nueva configuración multitarea: esta configuración permite a los usuarios habilitar esquinas activas, lo que abre el área de actividades cuando el cursor se mueve a la esquina superior izquierda.
- GNOME 42: Mejoras significativas en usabilidad, batería y rendimiento con GNOME 42.
- LibreOffice 7.3: Se incluye la última versión de la popular suite ofimática de código abierto.
- Soporte de Wayland: Wayland habilitado de forma predeterminada.