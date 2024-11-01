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Ubuntu 22.10

Ubuntu 22.10, también conocido por su nombre en clave "Kinetic Kudu", fue una actualización importante del sistema operativo Ubuntu. Vino con varias características nuevas que mejoraron la experiencia del usuario y el rendimiento del sistema. Estas son algunas de las características clave:

  • El entorno de escritorio se actualizó a GNOME 43, lo que brindó nuevas formas de interactuar con su dispositivo y lo ayudó a completar tareas más rápido.
  • Se rediseñaron las configuraciones rápidas para un acceso más rápido a las opciones de uso común, como configuraciones de Wi-Fi, modo oscuro, cambio de dispositivo de audio y más.
  • Ubuntu 22.10 optó por PipeWire como sistema de audio, lo que mejoró el rendimiento y la compatibilidad, especialmente con dispositivos Bluetooth modernos.
  • Se mejoraron las configuraciones del sistema y algunas aplicaciones notables se trasladaron a GTK 4.
  • El lanzamiento también incluyó soporte WebP en todo el sistema y Linux Kernel 5.19.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Ubuntu 22.10 no era una versión LTS (soporte a largo plazo) y el soporte finalizó el 20 de julio de 2023.