Ubuntu 22.10, también conocido por su nombre en clave "Kinetic Kudu", fue una actualización importante del sistema operativo Ubuntu. Vino con varias características nuevas que mejoraron la experiencia del usuario y el rendimiento del sistema. Estas son algunas de las características clave:

El entorno de escritorio se actualizó a GNOME 43, lo que brindó nuevas formas de interactuar con su dispositivo y lo ayudó a completar tareas más rápido.

Se rediseñaron las configuraciones rápidas para un acceso más rápido a las opciones de uso común, como configuraciones de Wi-Fi, modo oscuro, cambio de dispositivo de audio y más.

Ubuntu 22.10 optó por PipeWire como sistema de audio, lo que mejoró el rendimiento y la compatibilidad, especialmente con dispositivos Bluetooth modernos.

Se mejoraron las configuraciones del sistema y algunas aplicaciones notables se trasladaron a GTK 4.

El lanzamiento también incluyó soporte WebP en todo el sistema y Linux Kernel 5.19.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Ubuntu 22.10 no era una versión LTS (soporte a largo plazo) y el soporte finalizó el 20 de julio de 2023.