Ubuntu 23.04, también conocido como "Lunar Lobster", fue un lanzamiento importante con varias características nuevas y actualizaciones. Esta versión llegó al final de su vida útil el 25 de enero de 2024.
Estas son algunas de las nuevas características que se introdujeron en Ubuntu 23.04:
- Nuevo instalador basado en Flutter: Ubuntu 23.04 introdujo un nuevo instalador basado en Flutter, que proporcionó una apariencia moderna y refrescante y facilitó el proceso de instalación del sistema operativo.
- GNOME 44: Esta versión de Ubuntu se envió con GNOME 44, que trajo varias mejoras de usabilidad.
- Nueva insignia de notificación: se agregó una nueva insignia de notificación para mejorar la interfaz de usuario.
- QR para compartir red WiFi: se agregó una nueva función para compartir redes WiFi mediante códigos QR.
- Nueva versión del kernel y aplicaciones actualizadas: el lanzamiento incluyó una nueva versión del kernel y aplicaciones actualizadas para una mejor experiencia de usuario.
Recuerde, siempre es importante mantener su sistema actualizado a la última versión para beneficiarse de las funciones y actualizaciones de seguridad más recientes. Si todavía usas Ubuntu 23.04, considera actualizar a una versión más nueva.