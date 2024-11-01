Ubuntu 23.04, también conocido como "Lunar Lobster", fue un lanzamiento importante con varias características nuevas y actualizaciones. Esta versión llegó al final de su vida útil el 25 de enero de 2024.

Estas son algunas de las nuevas características que se introdujeron en Ubuntu 23.04:

Nuevo instalador basado en Flutter : Ubuntu 23.04 introdujo un nuevo instalador basado en Flutter, que proporcionó una apariencia moderna y refrescante y facilitó el proceso de instalación del sistema operativo.

: Ubuntu 23.04 introdujo un nuevo instalador basado en Flutter, que proporcionó una apariencia moderna y refrescante y facilitó el proceso de instalación del sistema operativo. GNOME 44 : Esta versión de Ubuntu se envió con GNOME 44, que trajo varias mejoras de usabilidad.

: Esta versión de Ubuntu se envió con GNOME 44, que trajo varias mejoras de usabilidad. Nueva insignia de notificación : se agregó una nueva insignia de notificación para mejorar la interfaz de usuario.

: se agregó una nueva insignia de notificación para mejorar la interfaz de usuario. QR para compartir red WiFi : se agregó una nueva función para compartir redes WiFi mediante códigos QR.

: se agregó una nueva función para compartir redes WiFi mediante códigos QR. Nueva versión del kernel y aplicaciones actualizadas: el lanzamiento incluyó una nueva versión del kernel y aplicaciones actualizadas para una mejor experiencia de usuario.

Recuerde, siempre es importante mantener su sistema actualizado a la última versión para beneficiarse de las funciones y actualizaciones de seguridad más recientes. Si todavía usas Ubuntu 23.04, considera actualizar a una versión más nueva.