Ubuntu 23.10, nombre en clave "Mantic Minotaur", se lanzó en octubre de 2023. Esta versión trajo varias características nuevas y mejoras:
- GNOME 45: Se incluyó el último entorno de escritorio GNOME, que ofrece un nuevo indicador de espacio de trabajo, barras laterales de altura completa y muchas mejoras de usabilidad y rendimiento.
- Linux Kernel 6.5: esta actualización proporcionó mejoras como compatibilidad con MIDI 2.0, compatibilidad mejorada con Rust y mejores funciones de administración de energía.
- Centro de aplicaciones basado en Flutter: se introdujo un nuevo Centro de aplicaciones, integrado en Flutter, que proporcionó una forma rápida e intuitiva de administrar paquetes deb y snap en su máquina.
- Asistente de mosaico de Ubuntu: esta característica mejoró el sistema de mosaico de ventanas, facilitando la administración de configuraciones de ventanas múltiples.
El soporte para Ubuntu 23.10 finalizará en julio de 2024. Esto significa que después de esta fecha, Ubuntu 23.10 no recibirá más actualizaciones ni parches de seguridad. Se recomienda actualizar a una versión más reciente antes de que finalice su vida útil para mantener su sistema seguro y actualizado.