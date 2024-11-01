La versión 24.04 de Ubuntu, con nombre en código “Noble Numbat”, es una versión de soporte a largo plazo (LTS) que ofrece una serie de nuevas características y mejoras. Estas son algunas de las características clave:
- Soporte extendido: Ubuntu 24.04 LTS recibirá actualizaciones durante 12 años, incluido el período de extensión con la suscripción Pro.
- Mejoras del instalador: la experiencia de instalación se ha mejorado con una interfaz de usuario moderna y pantallas fáciles de seguir.
- Actualización del Centro de software: el nuevo centro de software basado en Flutter ofrece una interfaz de usuario elegante y una mejor experiencia de usuario.
- Actualización de GNOME 46: esta actualización promete una mejor compatibilidad con la pantalla táctil, una capacidad de respuesta mejorada y animaciones más fluidas.
- Linux Kernel 6.8: proporciona soporte mejorado para las últimas CPU y GPU, y administración de energía optimizada para computadoras portátiles.
- Nuevo menú de configuración rápida: cambie la configuración de Wi-Fi y habilite el modo oscuro, Bluetooth, luz nocturna y más.
Esta versión está destinada a ofrecer un sistema operativo estable y robusto que atienda a una base de usuarios diversa, desde entusiastas de la informática personal hasta desarrolladores profesionales y empresas.