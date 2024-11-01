Ubuntu 24.10, Codenomed Oracular Oriole se lanzó el 10 de octubre de 2024. Esta versión provisional trae varias características emocionantes, incluido el último kernel de Linux 6.11, entorno de escritorio Gnome 47 y controles mejorados de permisos de usuarios. También celebra el vigésimo aniversario de Ubuntu con fondos de pantalla especiales y el sonido original de inicio. Sin embargo, Ubuntu 24.10 solo recibirá actualizaciones y soporte durante 9 meses, después de lo cual alcanzará su fin de vida.
Nuevas características:
- Linux Kernel 6.11 con soporte de hardware para AMD RDNA4 e Intel Battlemage GPUS
- Gnome 47 con colores de acento y aplicaciones actualizadas
- Rediseñado Nautilus File Manager con una nueva barra lateral
- Permisos experimentales solicitando una mejor seguridad
- fondos de pantalla de aniversario especial y sonido de inicio