Ubuntu 24.10, Codenomed Oracular Oriole se lanzó el 10 de octubre de 2024. Esta versión provisional trae varias características emocionantes, incluido el último kernel de Linux 6.11, entorno de escritorio Gnome 47 y controles mejorados de permisos de usuarios. También celebra el vigésimo aniversario de Ubuntu con fondos de pantalla especiales y el sonido original de inicio. Sin embargo, Ubuntu 24.10 solo recibirá actualizaciones y soporte durante 9 meses, después de lo cual alcanzará su fin de vida.

Nuevas características: