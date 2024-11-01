Ubuntu 25.04, con nombre en código Plucky Puffin, es una versión provisional que trae nuevas actualizaciones y mejoras a la experiencia de escritorio de Ubuntu. Está impulsado por Linux Kernel 6.14 y el último entorno GNOME 48, lo que hace que las tareas cotidianas sean más suaves y rápidas. Sin embargo, dado que no es una versión de soporte a largo plazo, sus actualizaciones se mantendrán durante solo 9 meses, con el final del soporte en enero de 2026. Estas son algunas de las nuevas características clave en esta versión:

Agrupación de notificaciones: Una mejor gestión de notificaciones para ayudar a reducir el desorden en el escritorio.

Una mejor gestión de notificaciones para ayudar a reducir el desorden en el escritorio. Manejo mejorado de Flatpak: Instalación y actualización más suaves de aplicaciones Flatpak.

Instalación y actualización más suaves de aplicaciones Flatpak. Notificaciones de auriculares: Alertas en pantalla cuando están conectados auriculares.

Alertas en pantalla cuando están conectados auriculares. Características del bienestar: Opciones para establecer límites de tiempo de pantalla, recordatorios de movimiento y recordatorios de vista.

Opciones para establecer límites de tiempo de pantalla, recordatorios de movimiento y recordatorios de vista. Limitar la carga de la batería: Una nueva configuración que permite a los usuarios de la computadora portátil limitar la carga de la batería para prolongar la duración de la batería.

Este lanzamiento es una excelente opción si disfruta probando las últimas características y mejoras, mientras que aquellos que buscan estabilidad a largo plazo podrían considerar una versión LTS.