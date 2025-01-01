Archcraft est une distribution Linux à version continue inspirée d'Arch Linux. Il fournit un système minimal et personnalisable mettant l’accent sur la simplicité et l’élégance. Il utilise des gestionnaires de fenêtres et des applications légères, ce qui le rend ultra rapide. Il peut fonctionner sous 500 Mo de mémoire car il utilise uniquement des gestionnaires de fenêtres et des applications légères. Archcraft comprend des thèmes et des paramètres préconfigurés, simplifiant le processus de configuration pour les débutants. Archcraft fournit les derniers logiciels et est livré avec une prise en charge intégrée pour AUR (Arch User Repository).