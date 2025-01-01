Arch Linux est une distribution Linux à version continue qui suit une philosophie minimaliste. Il est connu pour sa simplicité, sa flexibilité et ses logiciels de pointe. Arch Linux utilise le gestionnaire de packages Pacman et Arch Build System (ABS) pour la gestion et la personnalisation des packages, ce qui séduit les utilisateurs qui préfèrent une approche de bricolage. Arch Linux nécessite plus de configuration manuelle que les options adaptées aux débutants, mais offre un contrôle plus précis sur le système. Bien adapté aux utilisateurs expérimentés qui apprécient la personnalisation et qui restent à la pointe des logiciels.