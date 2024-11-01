Bazzite Linux est un système d'exploitation de nouvelle génération centré sur les jeux. Il s'agit d'une image personnalisée basée sur les ordinateurs de bureau Fedora Atomic, conçue pour apporter le meilleur du jeu Linux sur tous les appareils, y compris les ordinateurs de poche. Bazzite est préinstallé avec Steam et Lutris, la prise en charge HDR pour les GPU AMD et de nombreux outils développés par la communauté pour les besoins de jeux. Il offre également une sécurité de classe entreprise avec une prise en charge prête à l'emploi de SELinux et Secure Boot. Il se concentre sur la compatibilité matérielle dès le départ, avec une prise en charge complète de l'encodage et du décodage vidéo accélérés, des pilotes Nvidia intégrés, des pilotes HID supplémentaires, et bien plus encore. Bazzite est développé dans le but d'offrir une expérience de jeu fluide, ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs.