blendOS est une distribution Linux qui offre un mélange transparent de toutes les distributions Linux, applications Android et applications Web. Il est basé sur Arch Linux, mais il vous permet d'utiliser des applications d'autres distributions populaires, comme Fedora Linux ou Ubuntu. blendOS utilise la technologie des conteneurs pour permettre à différentes distributions de coexister sur un seul environnement de bureau. blendOS est disponible dans une variété d'environnements de bureau, notamment GNOME, KDE Plasma, XFCE, Cinnamon, Deepin, MATE et LXQt. blendOS est également immuable, ce qui signifie que le cœur du système d'exploitation reste inchangé, vous offrant une sécurité renforcée et des mises à jour plus simples et fiables.