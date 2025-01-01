Bodhi Linux est une distribution basée sur Ubuntu qui présente l'environnement de bureau Moksha (fork of Enlightenment). Il est connu pour sa conception légère et son interface personnalisable. Bodhi Linux vise à offrir une expérience utilisateur minimaliste mais visuellement attrayante, la rendant adaptée aussi bien au matériel plus ancien qu'aux systèmes modernes. Bodhi fournit des effets de bureau et des animations qui ne nécessitent pas de matériel informatique haut de gamme. La spécification de la configuration système requise comprend 512 Mo de RAM, 5 Go d'espace disque dur et un processeur de 500 MHz. Bodhi est disponible en versions Standard, HWE (dernier noyau Linux) et s76 (noyau de pointe).