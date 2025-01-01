Chimera Linux est une distribution Linux moderne, à usage général et non GNU, née d'un mécontentement quant à l'état des distributions Linux existantes. Il est construit autour de l’idée de base selon laquelle un système simple ne nécessite pas nécessairement une configuration et une personnalisation sans fin pour être pratique. Chimera utilise une combinaison unique d'outils de base de FreeBSD, de la chaîne d'outils LLVM et de la bibliothèque Musl C, offrant une nouvelle expérience avec plusieurs avantages majeurs. Chimera est une distribution binaire, mais un système de construction de packages sources est fourni, permettant un packaging facile de nouveaux logiciels, des builds de packages personnalisés et une infrastructure accessible. Il est portable et peut être utilisé sur tous types de processeurs, notamment Intel/AMD, ARM AArch64, POWER et RISC-V.