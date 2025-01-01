Deepin est une distribution Linux conviviale qui propose l'environnement de bureau Deepin (DDE). Il est connu pour son design visuellement attrayant et sa facilité d’utilisation. Deepin comprend son propre ensemble d'applications et offre une expérience de bureau raffinée et moderne aux utilisateurs à la recherche d'un système Linux attrayant et fonctionnel. La base d'utilisateurs de Deepin est majoritairement chinoise et le développement de Deepin est dirigé par Deepin Technology, basé en Chine. Deepin propose un mélange de programmes open source et propriétaires tels que Google Chrome, Spotify et Steam.