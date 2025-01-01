Devuan est une distribution Linux dérivée de Debian, visant à fournir un système compatible Debian sans systemd. Il offre une base fiable et stable aux utilisateurs qui préfèrent les systèmes d'initialisation alternatifs. Devuan est conçu pour maintenir la compatibilité avec Debian tout en offrant la liberté de choix dans les systèmes d'initialisation. Avec la sortie de Debian 8, certains développeurs et utilisateurs se sont sentis aliénés en raison de l'adoption de systemd par le projet et de la suppression ultérieure du support pour d'autres systèmes d'initialisation existants. Cette décision a incité certains membres de la communauté Debian à lancer un fork de Debian sans systemd.